Первоначально адвокат сумел убедить присяжных в невиновности подзащитного Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Житель Надыма (ЯНАО) признан виновным в убийстве, совершенном еще в 2018 году. Фактически 36-летнего мужчину дважды судили за одно и то же преступление — полтора года назад коллегия присяжных уже вынесла по его делу оправдательный вердикт, сообщает прокуратура ЯНАО.

«Незаконное судебное решение было отменено судом автономного округа по апелляционному представлению государственного обвинителя, — говорится опубликованном надзорным органом сообщении. — С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима». Отменить вынесенный в декабре 2019 года оправдательный приговор удалось благодаря выявленным многократным нарушениям уголовно-процессуального закона стороной защиты — это повлияло на решение присяжных при вынесении первоначального оправдательного вердикта.

По данным следственных органов, убийство произошло в Надыме в апреле 2018 года. «Между двумя местными жителями в ходе совместного распития спиртных напитков произошел конфликт. Мужчина жестоко избил потерпевшего, нанеся ему не менее 45 ударов ножом в область головы, тела и конечностей, а также множественные удары руками и бутылкой», — сообщили представители СКР.

В декабре 2019 года состоялся суд, в ходе которого присяжные признали обвиняемого невиновным. Прокуратура добилась отмены приговора в суде апелляционной инстанции. При повторном рассмотрении дела присяжные вынесли обвинительный вердикт: это позволило приговорить убийцу к 12 годам колонии строгого режима.