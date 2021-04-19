Пенсионный фонд проиграл ветерану спор из-за выплаты Путина

Пенсионный фонд в Кургане окончательно проиграл ветерану войны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Курганский ветеран Великой Отечественной войны Николай Суханов выиграл все суды с Пенсионным фондом, который отказался выдать ему выплату ко Дню победы, учрежденную Владимиром Путиным. О решении Седьмого кассационного суда (г. Челябинск) на своей странице опубликовал уполномоченный по правам человека Борис Шалютин.

20 апреля состоялся третий суд по спору Пенсионного фонда и ветерана Великой Отечественной. Первые судебные инстанции — Курганские городской и областной суды встали на сторону пенсионера. «Решение Курганского городского суда и апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Курганского областного суда решением Седьмого кассационного суда также оставлено без изменений, кассационная жалоба Пенсионного Фонда — без удовлетворения. Таким образом, права ветерана на получение ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы восстановлены», — написал на своей странице Шалютин.

Получить оперативные комментарии в курганском отделении фонда URA.RU не удалось. В пресс-службу направлен запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что Николай Федорович Суханов в 1950 году на территории Украины ликвидировал националистическое подполье и является участником Великой Отечественной. Отделение Пенсионного фонда отказало ему в выплате 10 тысяч рублей, установленной президентом, на том основании, что выплата якобы распространяется только на лиц, участвовавших в боевых действиях непосредственно в период 1941—1945 годов. Омбудсмен с помощью адвокатской компании, которая откликнулась на призыв о помощи, обратился от имени ветерана в суд. Все суды встали на сторону ветерана войны.