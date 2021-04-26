26 апреля 2021

Преемник Фалькова выдвинулся в тюменскую облдуму

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Заседание городской Думы. 24.04.2014. Тюмень, баранчук юрий
Юрий Баранчук заседает в тюменской облдуме с осени 2020 года Фото:

Единоросс Юрий Баранчук, сменивший в тюменской облдуме экс-ректора ТюмГУ Валерия Фалькова, намерен избраться в новый созыв регионального парламента. Народный избранник подал документы на участие в праймериз «Единой России», сообщили URA.RU в пресс-службе партии. Фальков отказался от депутатского мандата, когда в 2020 году был назначен министром образования и науки РФ.

«На участие в предварительном голосовании для последующего выдвижения от „Единой России“ кандидатом в депутаты Тюменской областной думы седьмого созыва зарегистрирован Юрий Баранчук. Он подал документы по одномандатному избирательному округу №17 (Центральный г. Тюмени)», — рассказали в реготделении партии.

Кроме того, для участия в праймериз зарегистрированы также действующий депутат Тюменской областной думы, Елена Кашкарова и руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Владимир Сбитнев. Они будут избираться по партийному списку.

Баранчук заседает в региональном парламенте с осени 2020 года, когда на довыборах набрал 54,19% голосов. Его ближайший конкурент — коммунист Александр Чепик — показал результат в 18,60%. Довыборы проходили на фоне крайне низкой явки — на участки пришли 8,82% от общего числа избирателей.

Праймериз ЕР пройдут в онлайн-формате с 24 по 30 мая. Выборы нового созыва Тюменской областной думы намечены на 19 сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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