Силовики ЯНАО взыскали с дочки «Роснефти» миллионы рублей

Компания выплатила почти 10 млн за загрязнение воздуха Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Силовики ЯНАО привлекли к ответственности дочернюю компанию «Роснефти» АО «Роспан-Интернешнл» за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в воздух. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Установлено, что предприятие по итогам 2020 года допустило превышение годовых нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 6,2 тыс. тонн, что влечет за собой бесконтрольное воздействие на окружающую среду», — говорится в отчете на сайте ведомства. Компания эксплуатирует более 500 источников выбросов загрязняющих веществ.

Предприятие и его руководителя привлекли к административной ответственности за нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферу. АО «Роспан-Интернешнл» оплатило сверхлимитные выбросы на сумму 9,6 млн рублей, заключило договор на получение предупреждений о неблагоприятной метеорологической обстановке и занялась вопросом уменьшения выбросов в воздух.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Росприроднадзора Светлана Радионова приехала в Новый Уренгой проверить работу крупных промышленных предприятий. У предприятий ТЭК нашли массу нарушений и наложили на них более 17,5 млн рублей штрафов. После проверки Росприроднадзором было принято решение открыть дополнительный специальный отдел в Новом Уренгое, который будет контролировать экологическую обстановку в округе.