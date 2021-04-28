28 апреля 2021

Для тюменцев запустят прямой рейс в Краснодарский край

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютейр, самолет, туман, ютэйр
За прямой перелет в Анапу просят от 15 тысяч рублей Фото:

Жители Тюмени смогут напрямую улететь в Анапу на новом рейсе авиакомпании Utair. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе перевозчика. Самолеты начнут курсировать 30 мая.

«В весенне-летнем расписании Utair будет выполнять рейсы в Анапу из девяти городов. С 30 мая стартуют перелеты из Тюмени», — рассказали URA.RU в пресс-службе авиакомпании.

Полеты будут проходить по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Время в пути — 3 часа 40 минут. На первый рейс минимальная цена билета составляет 14 985 рублей (только ручная кладь).

Ранее URA.RU писало, что тюменцам станет доступен прямой рейс в Геленджик. Первый полет выполнят 1 июня.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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