Для тюменцев запустят прямой рейс в Краснодарский край

Жители Тюмени смогут напрямую улететь в Анапу на новом рейсе авиакомпании Utair. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе перевозчика. Самолеты начнут курсировать 30 мая.
«В весенне-летнем расписании Utair будет выполнять рейсы в Анапу из девяти городов. С 30 мая стартуют перелеты из Тюмени», — рассказали URA.RU в пресс-службе авиакомпании.
Полеты будут проходить по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Время в пути — 3 часа 40 минут. На первый рейс минимальная цена билета составляет 14 985 рублей (только ручная кладь).
Ранее URA.RU писало, что тюменцам станет доступен прямой рейс в Геленджик. Первый полет выполнят 1 июня.
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