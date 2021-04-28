Для тюменцев запустят прямой рейс в Краснодарский край

За прямой перелет в Анапу просят от 15 тысяч рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Тюмени смогут напрямую улететь в Анапу на новом рейсе авиакомпании Utair. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе перевозчика. Самолеты начнут курсировать 30 мая.

«В весенне-летнем расписании Utair будет выполнять рейсы в Анапу из девяти городов. С 30 мая стартуют перелеты из Тюмени», — рассказали URA.RU в пресс-службе авиакомпании.

Полеты будут проходить по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Время в пути — 3 часа 40 минут. На первый рейс минимальная цена билета составляет 14 985 рублей (только ручная кладь).

Ранее URA.RU писало, что тюменцам станет доступен прямой рейс в Геленджик. Первый полет выполнят 1 июня.