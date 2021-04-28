28 апреля 2021

Запрет на продажу горючих веществ введут в Кургане

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Мангал. Клипарт. Курган, мангал, уголь, розжег, огонь
Запрет будет действовать до 9 мая (архивное фото) Фото:

В Кургане с 1 по 9 мая будет запрещено продавать горючие вещества и средства разведения огня. О запрете 29 апреля сообщила пресс-служба городской администрации.

«С 1 по 9 мая текущего года на территории города будет приостановлена розничная продажа горючих веществ (древесного угля и других), а также средств для разведения огня», — рассказали в пресс-службе. Соответствующее постановление подписал мэр Андрей Потапов.

Под запрет не попадают только горюче-смазочные материалы, которые продают на заправках Кургана. Контролировать исполнение постановления будут представители городского департамента экономического развития, предпринимательства и торговли.

С 23 апреля в Курганской области действует особый противопожарный режим. С 6 по 26 мая в Кургане запрещено посещать лес. Ранее в Шадринске с 1 по 10 мая запретили продавать горючие вещества и средства разведения огня.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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