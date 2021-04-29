Курганские власти озвучили график больниц и детсадов в праздники

С 4 по 7 мая больницы региона будут работать в обычном режиме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Больницы Курганской области будут работать с 4 по 7 мая в обычном режиме, а школы будут отдыхать с 1 по 10 мая. Для детсадников, чьи родители в майские праздники будут работать, с 4 по 7 мая организуют дежурные группы. Об этом представители регионального правительства 30 апреля сообщили в официальном telegram-канале.

«С 4 по 7 мая поликлиники и больницы работают в обычном режиме», — рассказали в правительстве. Власти добавили, что пациентов с признаками ОРВИ и COVID-19 1,2,3, 8, 9 и 10 мая будут принимать по отдельному графику.

По субботнему графику Курганская поликлиника №2 будет работать 3 мая, а Курганская детская поликлиника — 3 и 8 мая. Бригады неотложной помощи и инфекционные бригады будут выезжать ежедневно с 8:00 до 18:00 с 1 по 10 мая. Также в медучреждениях продолжится вакцинация от коронавируса.

Школьники, кроме выпускников 9 и 11 классов, и студенты колледжей и техникумов, кроме проходящих практику, будут отдыхать с 1 по 10 мая. У выпускников в эти дни будут консультации. В детсадах с 4 по 7 мая для дошкольников, чьи родители будут работать, организуют дежурные группы.

1 и 9 мая в Курганской области будет запрещено продавать алкоголь. В Кургане и Шадринске в праздники будет действовать запрет на продажу горючих веществ и средств разведения огня.