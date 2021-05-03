Курганский депутат заработал в 27 раз меньше, чем его жена

Жены шести курганских депутатов оказались богаче своих мужей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Самой богатой женой депутата Курганской городской думы оказалась супруга Алексея Лушникова. По итогам 2020 года она отчиталась о доходах в 32,8 млн рублей — в 23 раза больше, чем у самого Лушникова. Супруга депутата Валерия Державина оказалась богаче мужа почти в 27 раз. Такие данные содержатся в сведениях о доходах народных избранников, опубликованных на официальном сайте муниципалитета.

Лушников по итогам 2020 года заработал 1,4 млн рублей, его доходы остались на уровне 2019 года. В собственности депутата нет недвижимости и машин. Доходы его жены выросли с 22,3 млн рублей в 2019 году до 32,8 млн рублей в 2020 году. У нее есть автомобиль BMW X6, земельный участок с жилым домом, две квартиры и доля еще в одной квартире. По данным сайта гордумы, Лушников является председателем правления банка «Курган».

Державин по итогам 2020 года заработал 326,7 тысячи рублей (в 2019 году — 4,48 млн рублей). Он является гендиректором ООО «Еврооптик-Курган». Доходы его жены сократились с 10,9 млн до 8,8 млн рублей. У Державина и его жены есть семь земельных участков, три квартиры, четыре гаража, несколько нежилых зданий и помещений, а также 784 метра железнодорожных путей. Кроме того, в их собственности числятся погрузчик МКСМ 800Н, полуприцеп-цистерна и автомобили Toyota Land Cruiser 200, Toyota Camry, Range Rover Velar.

Помимо этого, беднее своих жен оказались депутаты Антон Рудаков, Юрий Мартюшов и Артур Пущин, задекларировавшие доходы ниже уровня МРОТ. Так, Рудаков отчитался о доходах в 40,4 тысячи рублей, его жена — в 599,6 тысячи рублей. Доходы Мартюшова составили 23,2 тысячи, а его жены — 233,6 тысячи рублей. Пущин отчитался о годовом доходе в 132 тысячи рублей, его жена — о доходе в 426 тысяч рублей. Депутат Александр Маклыгин также заработал немногим меньше, чем его жена (1,67 и 2,049 млн рублей соответственно).