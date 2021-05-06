До 11 мая в регионе объявлена пожарная опасность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники МЧС предупредили жителей Курганской областей о высокой пожарной опасности в большинстве районов региона с 8 по 11 мая. СМС с предупреждением курганцы получили 7 мая.

«МЧС: В Курганской области 8—11 мая в большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность», — указано в сообщении. Жителей региона попросили соблюдать меры пожарной безопасности.

1 мая в Кургане три семьи остались без жилья из-за крупного пожара. 2 мая пожары возникли возле нескольких населенных пунктов региона. Из-за сильного задымления 7 мая было ограничено движение на участке трассы Курган — Тюмень. В Курганской области с 23 апреля действует особый противопожарный режим. Кроме того, власти обещают давать жителям региона по 10 тыс. рублей за информацию о поджигателях.

Скрин: СМС-рассылка