06 мая 2021
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МЧС прислало предупреждение курганцам перед праздниками. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на шоссе Тюнина. Курган, пожар, лесной, тушение пожара
До 11 мая в регионе объявлена пожарная опасность Фото:

Сотрудники МЧС предупредили жителей Курганской областей о высокой пожарной опасности в большинстве районов региона с 8 по 11 мая. СМС с предупреждением курганцы получили 7 мая.

«МЧС: В Курганской области 8—11 мая в большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность», — указано в сообщении. Жителей региона попросили соблюдать меры пожарной безопасности.

1 мая в Кургане три семьи остались без жилья из-за крупного пожара. 2 мая пожары возникли возле нескольких населенных пунктов региона. Из-за сильного задымления 7 мая было ограничено движение на участке трассы Курган — Тюмень. В Курганской области с 23 апреля действует особый противопожарный режим. Кроме того, власти обещают давать жителям региона по 10 тыс. рублей за информацию о поджигателях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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