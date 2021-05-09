В российском регионе распространяется британский штамм COVID-19

Медики выявили британский штамм коронавирусной инфекции у жителей Якутии. Ситуация не имеет ничего общего с их возвращением из-за границы, сообщили на совещании оперштаба по региону.
«Заболеваемость растет, несмотря на принятые меры. Британский штамм коронавируса уже зафиксирован среди местного населения, никак не связанного с зарубежными поездками», — рассказала заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Изабелла Самойлова. Ее слова приводит издание YakutiaMedia. Также отмечается, что наибольшее количество заболевших выявлено среди взрослых, работающих людей.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что чаще всего новые штаммы коронавируса попадают в Россию из Турции, пишет RT. Кроме того, анализы туристов, вернувшихся из-за рубежа, направляют в лаборатории для проверки на атипичные виды вируса в лаборатории Тюмени и Новосибирска.
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