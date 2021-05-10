Аборигены из ЯНАО боятся за свое будущее из-за пропавших оленей

Поиски стада оленей на Ямале пока безуспешны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сеяхинские аборигены (ЯНАО) находятся в панике из-за разбежавшегося от них по всей тундре стада оленей. Поиски животных пока не увенчались успехом, что ставит под удар весь уклад жизни северного народа. Сложившуюся ситуацию ямальцы обсуждают в социальных сетях.

«Прошерстили полуостров, где, возможно, могли быть олени, но ничего не нашли. В поселке жить негде, что им делать дальше, чем питаться, оленей не осталось, рыбы в реках нет, летом на ногах далеко им не пойти, как им жить дальше», — задается вопросом анонимный автор поста в группе «Подслушано в Сеяхе» соцсети «ВКонтакте». Пользователь с ником Вася Северный продолжает тему: «У кого-то 30 голов осталось, а у некоторых вообще их нет, олени бесследно исчезли». «Восстанавливать поголовье, вести оседлый образ жизни до лучших времен, объединяться, помогать друг другу, властям снабжать продуктами, топливом», — высказала свое мнение Клавдия Салиндер.

В управление информационной политики администрации Ямальского района был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. На сайте мэрии размещена информация, что к решению проблемы со сбежавшими оленями подключились ученые, которые изучают рацион питания животных в условиях меняющегося климата в Арктике.

Ранее URA.RU сообщало, что олени разбрелись по тундре в поисках пищи после аномальной зимы. Земля покрылась толстой ледяной коркой, которую животные не в силах пробить, чтобы найти пропитание. Местные власти обещали оказать помощь аборигенам в поисках оленей.