12 мая 2021
11 мая 2021
10 мая 2021

Власти ЯНАО сокращают ставку руководителя в важном департаменте

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Дмитрия Артюхова с журналистами. Салехард, правительство янао
У замдиректора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности прибавится полномочий Фото:

В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО сокращают должность начальника управления противопожарной и спасательной деятельности. Его обязанности теперь будет выполнять заместитель директора этого ведомства. Об этом сообщается в документе на сайте правительства округа.

«За счет сокращаемой должности начальника управления вводится должность ведущего консультанта отдела пожарной безопасности управления противопожарной и спасательной деятельности», — говорится в поясненительной записке к документу. В правительстве отметили, что такое изменение в структуре ведомства более эффективно для работы.

Также в пресс-службе пояснили: «Упраздняемая должность длительное время была вакантной, а обязанности по факту исполнял замдиректора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности». Ранее URA.RU сообщало, что в департаменте экономики ЯНАО намечаются серьезные перемены. В ведомство ищут 14 новых сотрудников.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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