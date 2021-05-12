Власти ЯНАО сокращают ставку руководителя в важном департаменте

У замдиректора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности прибавится полномочий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО сокращают должность начальника управления противопожарной и спасательной деятельности. Его обязанности теперь будет выполнять заместитель директора этого ведомства. Об этом сообщается в документе на сайте правительства округа.

«За счет сокращаемой должности начальника управления вводится должность ведущего консультанта отдела пожарной безопасности управления противопожарной и спасательной деятельности», — говорится в поясненительной записке к документу. В правительстве отметили, что такое изменение в структуре ведомства более эффективно для работы.

Также в пресс-службе пояснили: «Упраздняемая должность длительное время была вакантной, а обязанности по факту исполнял замдиректора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности». Ранее URA.RU сообщало, что в департаменте экономики ЯНАО намечаются серьезные перемены. В ведомство ищут 14 новых сотрудников.