В ключевом департаменте ЯНАО грядут кадровые изменения

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Брифинг помощника Президента РФ Игоря Левитина. Москва, депутат, чиновник, папка, портфель
Специалистам, претендующим на указанные в документе позиции, предлагаются контракты на неопределенный срок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) ищет специалистов среднего и руководящего звеньев сразу на 14 должностей. Объявление о проведении конкурса опубликовано на официальном сайте окружного правительства.

«Департамент экономики <…> объявляет о проведении конкурса на включение в кадровый резерв департамента», — говорится в тексте документа. Среди должностей, на которые объявлен конкурс — заместитель начальника управления, начальники отделов и их заместители, а также главные специалисты отделов департамента.

Специалистам, претендующим на указанные в документе позиции, предлагаются контракты на неопределенный срок. При этом требования к профессиональному стажу предъявляются только для заместителя начальника управления — от двух лет на государственной службе, для остальных претендентов достаточно высшего профессионального образования. Документы от претендентов будут приниматься до 28 января. Все конкурсные процедуры пройдут уже в феврале.

Ранее сообщалось о назначении Валерия Миронова первым заместителем директора департамента экономики ЯНАО. На должность тогда претендовали более 30 человек из Тюмени, Санкт-Петербурга, Челябинской области и других мест, конкурс должен был завершиться в августе 2020 года, но из-за отсутствия кандидатов его пришлось продлить.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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