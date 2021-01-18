В ключевом департаменте ЯНАО грядут кадровые изменения

Специалистам, претендующим на указанные в документе позиции, предлагаются контракты на неопределенный срок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) ищет специалистов среднего и руководящего звеньев сразу на 14 должностей. Объявление о проведении конкурса опубликовано на официальном сайте окружного правительства.

«Департамент экономики <…> объявляет о проведении конкурса на включение в кадровый резерв департамента», — говорится в тексте документа. Среди должностей, на которые объявлен конкурс — заместитель начальника управления, начальники отделов и их заместители, а также главные специалисты отделов департамента.

Специалистам, претендующим на указанные в документе позиции, предлагаются контракты на неопределенный срок. При этом требования к профессиональному стажу предъявляются только для заместителя начальника управления — от двух лет на государственной службе, для остальных претендентов достаточно высшего профессионального образования. Документы от претендентов будут приниматься до 28 января. Все конкурсные процедуры пройдут уже в феврале.

Ранее сообщалось о назначении Валерия Миронова первым заместителем директора департамента экономики ЯНАО. На должность тогда претендовали более 30 человек из Тюмени, Санкт-Петербурга, Челябинской области и других мест, конкурс должен был завершиться в августе 2020 года, но из-за отсутствия кандидатов его пришлось продлить.