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13 мая 2021

Тюменскому зоопарку угрожает лесной пожар

© Служба новостей «URA.RU»
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Приют диких животных «Спаси меня» Карена Даллакяна. Челябинск, лев, зоопарк, приют животных, симба, львенок
В зоопарке делают подкопы, чтобы огонь не подобрался к животным Фото:

Из-за лесных пожаров в Тюменском муниципальном районе пришлось эвакуировать людей из зоопарка, но что делать с животными, пока непонятно. Об этом URA.RU сообщили в учреждении. Сейчас огонь бушует в треугольнике между деревней Железный Перебор, Муллашами и озером Андреевским, ситуацию ухудшает сильный ветер.

«Коллектив почти весь уже эвакуирован. С животными вопрос пока решается. Делаем подкопы, чтобы огонь не мог подступить», — рассказали URA.RU в администрации зоопарка.

Ранее эвакуация прошла и в санатории «Пышма». Он также находится в зоне действия лесных пожаров. По информации пресс-службы главы Тюменского района, людей также вывезли из санатория «Хвойный» центра «Градостроитель».

«Точная площадь пожаров пока уточняется. Поднялся ветер, ситуация постоянно меняется. Огонь бушует в треугольнике между деревней Железный Перебор, Муллашами и озером Андреевским. Граждан эвакуируют в приемные пункты. Они расположены в Винзилинской и Боровской школах, пока задействована только первая», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации района.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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