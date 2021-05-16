Тюменскому зоопарку угрожает лесной пожар

В зоопарке делают подкопы, чтобы огонь не подобрался к животным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за лесных пожаров в Тюменском муниципальном районе пришлось эвакуировать людей из зоопарка, но что делать с животными, пока непонятно. Об этом URA.RU сообщили в учреждении. Сейчас огонь бушует в треугольнике между деревней Железный Перебор, Муллашами и озером Андреевским, ситуацию ухудшает сильный ветер.

«Коллектив почти весь уже эвакуирован. С животными вопрос пока решается. Делаем подкопы, чтобы огонь не мог подступить», — рассказали URA.RU в администрации зоопарка.

Ранее эвакуация прошла и в санатории «Пышма». Он также находится в зоне действия лесных пожаров. По информации пресс-службы главы Тюменского района, людей также вывезли из санатория «Хвойный» центра «Градостроитель».

«Точная площадь пожаров пока уточняется. Поднялся ветер, ситуация постоянно меняется. Огонь бушует в треугольнике между деревней Железный Перебор, Муллашами и озером Андреевским. Граждан эвакуируют в приемные пункты. Они расположены в Винзилинской и Боровской школах, пока задействована только первая», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации района.