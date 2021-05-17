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В Тюменской области массово эвакуируют школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, дети, школьники, ученики
17 мая из школ Ишима уже были эвакуированы несколько тысяч детей Фото:

В Ишиме (Тюменская область) проходит масштабная эвакуация детей из городских школ из-за анонимных сообщений о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах.

«Все как вчера. Эвакуировали детей и сотрудников нескольких школ Ишима», — рассказал инсайдер. 17 мая агентство писало о том, что из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах из 11 школ и двух учреждений дополнительного образования Ишима было эвакуировано 6037 детей, 409 учителей и 183 сотрудника. Тогда угрозы не подтвердились.

В УМВД по Тюменской области взяли время на подготовку комментария. URA.RU также направило запрос в региональный оперативный штаб — ответ на него ожидается.

Обновлено в 12:31.

В оперативном штабе Тюменской области подтвердили, что на адреса электронных почт образовательных учреждений Ишима поступили анонимные сообщения о заложенных в зданиях взрывных устройствах. «На данный момент эвакуированы учащиеся и сотрудники всех городских школ и воспитанники большинства дошкольных учреждений. В учреждениях работают полиция, МЧС, Росгвардия, кинологи. По фактам сообщений идет проверка», — сообщили там.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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