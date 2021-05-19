Против Трампа возбудили уголовное дело

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Клипарт. Сток Сайт президента России, трамп дональд
Организацию Дональда Трампа расследуют на предмет манипулирования стоимостью активов Фото:

Расследование в отношении организации Trump Organization, основанной 45-м президентом США Дональдом Трампом, теперь носит уголовный характер. Об этом сообщил пресс-секретарь офиса генерального прокурора штата Нью-Йорк Фабьен Леви.

«Мы уведомили Trump Organization, что расследование в отношении организации больше не носит только гражданский характер. Теперь мы совместно с окружным прокурором Манхэттена активно расследуем Trump Organization в уголовном плане», — цитирует прокурора «Коммерсант».

Trump Organization с 2019 года расследуют на предмет манипулирования стоимостью активов. Поводом для расследования послужил донос Майкла Коэна на экс-президента США. По его словам, Трамп завышал стоимость одних активов для заключения выгодных сделок и занижал стоимость других.

Ранее Дональд Трамп сообщал о намерении запустить собственную социальную сеть. Она должна изменить «правила игры» и привлечет десятки миллионов пользователей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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