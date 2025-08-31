Бывший глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий, причастный к событиям в одесском «Доме профсоюзов» в 2014 году, мог быть устранен сторонниками киевских властей. Такое мнение высказал депутат народного совета ДНР Борис Литвинов.
«Он (Парубий — ред.) — один из первейших свидетелей того, что происходило на „Майдане“. И у него достаточно опыта, чтобы делать перевороты. И в сегодняшней Украине такие, как Парубий, влияют на мнение того же (Владимира) Зеленского и его окружения. <...> И вот подписание ненужных таким, как Парубий, договоров, тоже может быть причиной того, что он и ему подобные могли заново начать этот „майдан“», — цитирует депутата РИА Новости.
По оценке Литвинова, Парубий был ключевой фигурой протестных событий на Украине в 2014 году и обладал значительным политическим весом. В частности, он напомнил о причастности бывшего спикера к трагедии в Одессе, когда в Доме профсоюзов погибли десятки человек. По мнению депутата, устранение Парубия может быть связано с внутренними разногласиями среди украинских элит и опасениями возникновения нового витка нестабильности из-за его деятельности.
В городе Львов застрелен Андрей Парубий, ранее занимавший должности председателя верховной рады и секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины. По данным украинских СМИ, к совершению преступления может быть причастен курьер службы доставки еды glovo. Журналист Виталий Глагола сообщил, что в бывшего председателя Верховной Рады было совершено восемь выстрелов. В то же время украинские СМИ уточняют, что на месте происшествия во Львове, где был убит мужчина, обнаружено семь гильз.
