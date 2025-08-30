30 августа 2025

В Федерации альпинизма РФ оценили шансы самостоятельного спасения Наговициной

В Федерации альпинизма отвергли предположения о возможности спасения травмированной спортсменки
В Федерации альпинизма отвергли предположения о возможности спасения травмированной спортсменки Фото:
новость из сюжета
Россиянка застряла на горе в Киргизии

Альпинистка Наталья Наговицина не могла быть спасена с пика Победы в Кыргызстане после полученной травмы. Эвакуация пострадавших с этого маршрута ранее никогда не завершалась успехом. Об этом заявил вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин.

«С поломанной ногой — невозможно, это бред. Но нужно понимать болевой порог человека... С той высоты, с того маршрута еще никого не спустили. Хотели, были экспедиции, пытались, но никого оттуда не вернули», — процитировала слова Пятницина газета «Спорт-Экспресс».

Как сообщало URA.RU ранее, Наталья Наговицина получила травму ноги на Пике Победы 12 августа 2025 года, после чего оказалась заблокированной на высоте из-за плохой погоды и невозможности эвакуации. Ее напарник был вынужден спуститься в лагерь для организации спасательной операции, однако добраться до альпинистки из-за сложных погодных условий было невозможно. Наговицина находилась на вершине 11 дней без еды и погибла, пытаясь завершить программу «Снежный барс».

