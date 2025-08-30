30 августа 2025

На Земле ожидаются мощные магнитные бури: как от них спастись

На Земле ожидается сильная магнитная буря
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Как пережить сильную магнитную бурю
Как пережить сильную магнитную бурю Фото:

На Земле 2 сентября ожидается мощная магнитная буря уровня G2–G4 из-за выброса солнечной плазмы. Врачи советуют пить больше жидкости, есть продукты с антиоксидантами и калием, а также ограничить использование гаджетов и соблюдать рекомендации при хронических заболеваниях, чтобы снизить негативное влияние бурь на нервную систему и сердечно-сосудистую систему. Подробности в материале URA.RU. 

Новый выброс плазмы с Солнца

Астрономы зафиксировали второй за сутки выброс плазмы с поверхности Солнца, направленный к Земле. Событие сопровождалось вспышкой уровня M2.76 — самой сильной с конца августа. Ученые из Лаборатории солнечной астрономии РАН предупреждают: запасы энергии в активных областях светила остаются высокими, поэтому в ближайшие дни возможны новые вспышки.

Опасность магнитной бури уровня G4

Подтверждено, что облако солнечного вещества достигнет орбиты Земли 2 сентября. По предварительным прогнозам, это вызовет магнитные бури уровня G2–G4 по пятибалльной шкале. Такой силы возмущения способны влиять не только на самочувствие людей, но и на работу спутников, радиосвязи и энергосистем. Эксперты напоминают: подобная ситуация уже наблюдалась в мае 2024 года, когда серия выбросов вызвала самые мощные бури за последние 20 лет.

Чем опасны возмущения для организма

По словам иммунолога Владимира Болибока, в первую очередь страдает нервная система. Изменение магнитных полей нарушает работу гипоталамуса и таламуса, из-за чего у людей могут возникать бессонница, тревожность, головные боли, скачки давления и тахикардия. Кроме того, сгущается кровь, повышается риск образования микротромбов и воспалений. Особенно уязвимы люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как защитить себя во время магнитной бури

В период магнитной бури важно поддерживать водный баланс, выпивая не менее 1,5–2 литров жидкости в день — подойдут вода с лимоном, травяные чаи, а также продукты, богатые магнием, калием и антиоксидантами: зелень, ягоды, орехи, рыба и сухофрукты. Для снижения дискомфорта полезны контрастный душ и теплые ванны для ног, дыхательные практики при тревожности, массаж висков с мятным маслом и прохладные компрессы при головной боли, а также ограничение использования гаджетов перед сном. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется строго соблюдать назначения врачей и держать лекарства под рукой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Земле 2 сентября ожидается мощная магнитная буря уровня G2–G4 из-за выброса солнечной плазмы. Врачи советуют пить больше жидкости, есть продукты с антиоксидантами и калием, а также ограничить использование гаджетов и соблюдать рекомендации при хронических заболеваниях, чтобы снизить негативное влияние бурь на нервную систему и сердечно-сосудистую систему. Подробности в материале URA.RU.  Новый выброс плазмы с Солнца Астрономы зафиксировали второй за сутки выброс плазмы с поверхности Солнца, направленный к Земле. Событие сопровождалось вспышкой уровня M2.76 — самой сильной с конца августа. Ученые из Лаборатории солнечной астрономии РАН предупреждают: запасы энергии в активных областях светила остаются высокими, поэтому в ближайшие дни возможны новые вспышки. Опасность магнитной бури уровня G4 Подтверждено, что облако солнечного вещества достигнет орбиты Земли 2 сентября. По предварительным прогнозам, это вызовет магнитные бури уровня G2–G4 по пятибалльной шкале. Такой силы возмущения способны влиять не только на самочувствие людей, но и на работу спутников, радиосвязи и энергосистем. Эксперты напоминают: подобная ситуация уже наблюдалась в мае 2024 года, когда серия выбросов вызвала самые мощные бури за последние 20 лет. Чем опасны возмущения для организма По словам иммунолога Владимира Болибока, в первую очередь страдает нервная система. Изменение магнитных полей нарушает работу гипоталамуса и таламуса, из-за чего у людей могут возникать бессонница, тревожность, головные боли, скачки давления и тахикардия. Кроме того, сгущается кровь, повышается риск образования микротромбов и воспалений. Особенно уязвимы люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как защитить себя во время магнитной бури В период магнитной бури важно поддерживать водный баланс, выпивая не менее 1,5–2 литров жидкости в день — подойдут вода с лимоном, травяные чаи, а также продукты, богатые магнием, калием и антиоксидантами: зелень, ягоды, орехи, рыба и сухофрукты. Для снижения дискомфорта полезны контрастный душ и теплые ванны для ног, дыхательные практики при тревожности, массаж висков с мятным маслом и прохладные компрессы при головной боли, а также ограничение использования гаджетов перед сном. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется строго соблюдать назначения врачей и держать лекарства под рукой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...