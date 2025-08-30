Трамп: Европа возьмет на себя основные гарантии безопасности для Украины

Cтраны Европы будут отвечать за обеспечение гарантий безопасности Украине, а Вашингтон ограничится поддержкой. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью порталу The Daily Caller. По его словам, США не планируют размещать свои наземные войска на украинской территории.
«Я не думаю, что [конфликт на Украине] можно урегулировать без каких-либо гарантий безопасности. У нас не будет там наземных войск или чего-то еще. Но мы можем помочь Европе, и тогда, вы знаете, они это сделают, они будут там», — подчеркнул Дональд Трамп в интервью The Daily Caller.
Ранее британские аналитики сообщали, что европейский план гарантий безопасности для Украины предполагает патрулирование воздушного пространства, обучение военных и миссии в Черном море после завершения боевых действий. Главным элементом этого плана эксперты назвали восстановление боеспособности Вооруженных сил Украины как основного сдерживающего фактора.
Кроме того, глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее объясняла, что Евросоюз обсуждает создание военных миссий и поддержку оборонного сектора Украины. По ее словам, эти меры должны обеспечить готовность Европы к дальнейшему сотрудничеству с Киевом и укрепить безопасность региона после возможного урегулирования конфликта.
