Юрист Адамс: с началом осени вырастут штрафы в сфере торговли и транспорта

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу изменения в законодательство, ужесточающие ответственность в сферах торговли и транспорта. Нововведения касаются в первую очередь розничной продажи товаров несовершеннолетним и регулирования правил дорожного движения. Об этом сообщил генеральный директор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс.
«Теперь за продажу несовершеннолетним зажигалок и газовых баллончиков предусмотрены штрафы от 40 до 60 тысяч рублей, должностным лицам и индивидуальным предпринимателям — от 150 до 300 тысяч, юридическим лицам — до 600 тысяч. Более высокие штрафы, до двух миллионов рублей, установлены отдельно за продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним», — процитировало Адамса РИА Новости.
Также с 1 сентября вступают в силу новые нормы для участников дорожного движения. За непредоставление преимущества автомобилям со спецсигналами водителям теперь могут грозить штрафы от 7,5 до 10 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от шести до двенадцати месяцев. Такая же мера применяется за непропуск машин с маячками без специальной окраски и сопровождаемых ими транспортных средств.
Как сообщало URA.RU, в начале 2025 года Совет Федерации одобрил закон об установлении ответственности за продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения. Ранее в России ввели наказание за продажу вейпов детям. Максимальный штраф также составляет два млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.