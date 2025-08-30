30 августа 2025

Стало известно о состоянии раненого депутата в Херсонской области

Хоменко: у депутата Зогуля после атаки ВСУ диагностировали контузию
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После атаки беспилотника депутат Алешкинского совета Херсонской области Алексей Зоголь получил контузию, акустическую травму, множественные осколочные ранения конечностей и ожоги обеих рук. Об этом сообщил глава муниципального округа Руслан Хоменко.

«Диагностирована контузия головного мозга, акутравма, множественные осколочные ранения конечностей, ожоги первой степени рук. Состояние Алексея стабильное», — процитировало слова Хоменко РИА Новости.

Как сообщало URA.RU ранее, в селе Великие Копани произошла атака дрона на гражданский автомобиль. Депутат Совета Алешкинского округа Алексей Зоголь выжил и госпитализирован в Скадовскую ЦРБ. Вместе с политиком в машине находился еще один местный житель.

