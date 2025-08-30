30 августа 2025

Россиян предупредили о начале на Земле очень мощной магнитной бури уровня G4

На Земле ожидается очень мощная магнитная буря, которая может достигнуть уровня G4 по пятибалльной шкале. Причиной стал подтвержденный выброс солнечной плазмы, который достигнет орбиты планеты во вторник, 2 сентября. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии РАН.

«Подтвержден выброс солнечной плазмы в сторону Земли после вспышки M2.76. Предварительно, солнечное вещество придет к орбите Земли в течение вторника, 2 сентября, вызвав магнитные бури уровня G2-G4», — сообщает Лаборатория солнечной астрономии РАН в своем telegram-канале.

Ученые отмечают, что направление и размеры плазменного облака исключают возможность его прохождения мимо нашей планеты. Главную опасность в настоящее время представляют повторные выбросы, которые весьма вероятны из-за высоких запасов вспышечной энергии Солнца. Подобный сценарий наблюдался в мае 2024 года, когда серия последовательных выбросов вызвала магнитные бури высшего уровня впервые за 20 лет. Более точный прогноз времени прибытия плазмы и силы геомагнитного воздействия будет опубликован в течение суток.

Ранее URA.RU сообщало, что на Солнце зафиксирован второй за сутки выброс плазмы, направленный к Земле, что связано с ростом солнечной активности. По данным Лаборатории солнечной астрономии РАН, выброс имеет среднюю массу, однако в солнечных пятнах сохраняются значительные запасы энергии, поэтому возможны новые сильные вспышки.

