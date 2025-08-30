Борьба с мошенничеством: как будет работать период охлаждения по кредитам, его плюсы и минусы

В России с 1 сентября вступает в силу ряд новых законов, среди которых введение так называемого «периода охлаждения» по кредитам. Банки приостановят проведение финансовых операций. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что мера нужна для противодействия мошенническим действиям. Что такое период охлаждения и как он будет работать — в материале URA.RU.
Что означает период охлаждения
Период охлаждения по кредиту представляет собой установленный срок после заключения кредитного договор. В течение него финансовая организация приостанавливает перевод заемных средств клиенту, предоставляя ему возможность окончательно определиться с необходимостью получения займа.
Как сообщили в Центральном банке, начиная с 1 сентября, кредиты и займы в размере 50-200 тысяч рублей будут доступны для распоряжения заемщика только спустя четыре часа после подписания соответствующего договора. В случае, если сумма превышает 200 тысяч рублей, период ожидания составит 48 часов. За это время клиент имеет право отказаться от получения заемных средств без каких-либо последствий.
Согласно законодательству России, кредитные организации обязаны в письменном виде уведомить заемщика о сроках передачи средств по договору и о его праве отказаться от получения займа в указанный период. Отмечается что требование касается займов от 50 тысяч рублей, но распространяется не на все кредиты.
Как это работает
Срок действия периода охлаждения начинается, когда заемщик подписывает индивидуальные условия договора потребительского кредита или займа. На практике этот момент обычно совпадает с датой заключения самого кредитного документа. Период охлаждения также применяется в случаях увеличения суммы кредита (займа) по действующему договору или при повышении кредитного лимита по карте.
В пресс-службе Банка России сообщили, что продолжительность такого периода определяется исходя из размера ранее предоставленного кредита и размера его увеличения. К примеру, если лимит по карте составляет 180 тысяч рублей и клиент решает увеличить его на 30 тысяч, — период охлаждения составит 48 часов.
В течение этого срока проценты по договору потребительского кредита/займа не начисляются. Однако, по данным Центробанка, существуют исключения, на которые период охлаждения не распространяется:
- Кредиты с участием созаемщиков или поручителей;
- Автокредиты, при которых средства перечисляются непосредственно продавцу;
- Ипотечные ссуды;
- Образовательные кредиты;
- Случаи рефинансирования без увеличения суммы кредита;
- Оформление займа при личном присутствии клиента в торговой точке или организации, где средства переводятся напрямую юридическому лицу либо индивидуальному предпринимателю;
- Займы на сумму менее 50 тысяч рублей.
Таким образом, для тех, кому необходим быстрый доступ к заемным средствам, возможность оформления и получения кредита в кратчайшие сроки сохраняется. Действующее законодательство РФ предусматривает оформление этой процедуры без периода охлаждения при наличии созаемщика или поручителя, а также при назначении уполномоченного лица для подтверждения заключения договора. Данное условие должно быть выполнено не позднее чем за два дня до подачи заявления на кредит.
Указанные параметры могут корректироваться для отдельных банков по решению ЦБ РФ. В регуляторе отметили, что будут проводить анализ эффективности мер, принимаемых финансовыми организациями для противодействия мошенничеству, и, при необходимости, могут сократить период охлаждения для добросовестных банков. В отношении иных участников рынка предусмотрены меры финансовой ответственности.
Нововведения в законе для банков и заемщиков
В дополнение к введению периода охлаждения, новый закон предусматривает ряд других существенных изменений в деятельности банков и заемщиков. Среди них:
- Освобождение заемщика от ответственности по кредиту, оформленному мошенниками. Кредитные организации и микрофинансовые организации (МФО) не вправе требовать исполнения обязательств по договору, начислять проценты или передавать права требования, если они нарушили закон и возбуждено уголовное дело по факту хищения средств у клиента.
- Ограничение на выдачу электронных средств платежа. Вводится запрет на выдачу электронных средств платежа, включая банковские карты, лицам, внесенным в так называемый черный список — базу данных о случаях и попытках перевода денег без согласия клиента. Для действующих карт таких лиц устанавливается месячный лимит на переводы третьим лицам в размере не более 100 тысяч рублей.
- Ограничение по переводам для виртуальных карт. Банки не смогут зачислять на токенизированные карты суммы свыше 50 тысяч рублей без применения 48-часового периода охлаждения с момента их выпуска. Мера направлена на борьбу с действиями дропперов, часто использующих виртуальные карты в своих схемах.
- Усиление мер по идентификации. Банки и МФО обязаны запрашивать ИНН заемщика и проверять его в государственных реестрах, в том числе в базе данных Федеральной налоговой службы (ФНС).
- Предоставление МФО доступа к черному списку ЦБ. С 1 марта 2026 года микрофинансовые организации получат доступ к черному списку Центробанка. Перед зачислением средств они должны будут удостовериться в совпадении данных заемщика и получателя. При наличии данных клиента в черном списке заключать договор займа запрещено.
- Ускоренный доступ банков к кредитной истории. С 31 декабря 2026 года такой обмен будет осуществляться в онлайн-режиме. Мера снизит количество случаев оформления нескольких кредитов в короткий срок под воздействием мошенников.
- Подтверждение дохода заемщика при оформлении кредита на более чем 200 тысяч рублей. ЦБ РФ пока только планирует подготовить для банков соответствующее изменение. Такой пакет сведений будет доступен финансовым организациям к марту 2026 года в соответствии с дорожной картой. Получать данные банки и МФО смогут с согласия россиян через сервис «Цифровой профиль».
Как отказ от кредита повлияет на персональный кредитный рейтинг
В пресс-службе Сбербанка сообщили, что клиенты имеют возможность отказаться от оформленного кредита в течение периода охлаждения с использованием тех же каналов, через которые был оформлен заем. Также и в ВТБ отметили, что заемщик вправе отказаться от кредита после подписания договора, но до момента получения денег — для этого достаточно уведомить банк любым удобным способом.
Гендиректор бюро кредитных историй «Скоринг бюро» Олег Лагуткин уточнил, что сведения об отказе клиента от получения кредита, включая действия в период охлаждения, будут отображаться в его кредитной истории. По его словам Лагуткина, отказ заемщика от кредита не оказывает отрицательного влияния на его персональный кредитный рейтинг.
Плюсы и минусы периода охлаждения: мнения экспертов
Эксперты в целом положительно оценили разработанные ЦБ РФ меры, назвав их эффективными. Тем не менее, они обратили внимание на наличие определенных спорных моментов и особенностей при реализации закона.
Плюсы:
- Снижение психологического давления от мошенников. Зампредседателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов отметил, что новые меры позволят заемщикам получить дополнительное время для обдумывания своих решений. Это особенно актуально при давлении злоумышленников.
- Сокращение числа импульсивных покупок. По мнению финансового советника, руководителя проекта «Рост Сбережений» Сергея Кикевича, наличие периода охлаждения позволит россиянам отказаться от необдуманных сделок.
- Частичное снижение риска нового вида мошенничества. Как пояснил Роман Макаров, вредоносное программное обеспечение (ПО ), рассылаемое через мессенджеры под видом фотографий, может получить полный доступ к финансовым приложениям россиян, оформлять кредиты на имя владельца устройства и переводить деньги на чужие счета. Период охлаждения не сможет предотвратить списание уже имеющихся средств, но позволит избежать появления новых обязательств.
- Освобождение заемщика от необходимости погашать кредит. Это происходит в случае нарушения кредитной организацией процедуры по выявлению и предотвращению мошенничества.
Минусы:
- Недостаточная продолжительность периода охлаждения для небольших кредитов. Как отметил Даниил Черных-Аипов, при кредитах свыше 200 тысяч рублей вероятность оформления необдуманного займа существенно снижается, но для сумм в 50-200 тысяч рублей такие риски сохраняются. Четырех часов недостаточно для того, чтобы человек смог прийти в себя и осознать последствия своих действий.
- Риск обращения клиентов к альтернативным источникам финансирования. По словам Романа Макарова, часть заемщиков, не осведомленных о новых правилах, может после одобрения кредита не дождаться поступления средств и обратиться за займом к другим организациям. В результате у такого клиента возникнут сразу несколько долговых обязательств.
- Остается лазейка для мошенников в сегменте займов до 50 тысяч рублей.
- ЦБ РФ может корректировать параметры периода охлаждения для отдельных банков, наиболее эффективно борющихся с мошенничеством. Неодинаковые условия для разных кредиторов могут быть использованы мошенниками в своих целях, отметил Черных-Аипов.
- Психологические последствия. По мнению Катерины Бусуриной, период охлаждения может восприниматься некоторыми гражданами как дополнительный источник стресса из-за сроков ожидания.
