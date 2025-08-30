На Солнце произошел выброс плазмы в сторону Земли

На Солнце зафиксирован выброс плазмы, направленный в сторону Земли. Это уже второе подобное событие за последние сутки, произошедшее на фоне роста солнечной активности. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии РАН.
«Предварительно выброс имеет среднюю массу и не соответствует полным запасам вещества и энергии, накопленным по оценкам в крупных центральных группах солнечных пятен. По этой причине возможны новые сильные вспышки», — сообщает Лаборатория солнечной астрономии РАН в своем telegram-канале.
Специалисты отмечают, что более точная информация о направлении, скорости и вероятном времени прибытия облака плазмы к Земле появится позже, после получения данных с космических и наземных обсерваторий. Событие сопровождалось солнечной вспышкой уровня M2.76, которая стала самой сильной с 26 августа. Предыдущий выброс солнечного вещества был направлен в сторону Меркурия и Венеры, отмечается в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что на Солнце зафиксирован всплеск активности в области 4197 — там произошёл скачок энерговыделения и продолжается серия вспышек класса M умеренной мощности. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, такие явления относятся к среднему уровню и могут сопровождаться выбросами заряженных частиц, но не считаются экстремальными.
