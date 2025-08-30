30 августа 2025

На Солнце произошел выброс плазмы в сторону Земли

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
К Земле движется облако солнечной плазмы
К Земле движется облако солнечной плазмы Фото:

На Солнце зафиксирован выброс плазмы, направленный в сторону Земли. Это уже второе подобное событие за последние сутки, произошедшее на фоне роста солнечной активности. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии РАН.

«Предварительно выброс имеет среднюю массу и не соответствует полным запасам вещества и энергии, накопленным по оценкам в крупных центральных группах солнечных пятен. По этой причине возможны новые сильные вспышки», — сообщает Лаборатория солнечной астрономии РАН в своем telegram-канале. 

Специалисты отмечают, что более точная информация о направлении, скорости и вероятном времени прибытия облака плазмы к Земле появится позже, после получения данных с космических и наземных обсерваторий. Событие сопровождалось солнечной вспышкой уровня M2.76, которая стала самой сильной с 26 августа. Предыдущий выброс солнечного вещества был направлен в сторону Меркурия и Венеры, отмечается в сообщении. 

Ранее URA.RU сообщало, что на Солнце зафиксирован всплеск активности в области 4197 — там произошёл скачок энерговыделения и продолжается серия вспышек класса M умеренной мощности. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, такие явления относятся к среднему уровню и могут сопровождаться выбросами заряженных частиц, но не считаются экстремальными.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Солнце зафиксирован выброс плазмы, направленный в сторону Земли. Это уже второе подобное событие за последние сутки, произошедшее на фоне роста солнечной активности. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии РАН. «Предварительно выброс имеет среднюю массу и не соответствует полным запасам вещества и энергии, накопленным по оценкам в крупных центральных группах солнечных пятен. По этой причине возможны новые сильные вспышки», — сообщает Лаборатория солнечной астрономии РАН в своем telegram-канале.  Специалисты отмечают, что более точная информация о направлении, скорости и вероятном времени прибытия облака плазмы к Земле появится позже, после получения данных с космических и наземных обсерваторий. Событие сопровождалось солнечной вспышкой уровня M2.76, которая стала самой сильной с 26 августа. Предыдущий выброс солнечного вещества был направлен в сторону Меркурия и Венеры, отмечается в сообщении.  Ранее URA.RU сообщало, что на Солнце зафиксирован всплеск активности в области 4197 — там произошёл скачок энерговыделения и продолжается серия вспышек класса M умеренной мощности. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, такие явления относятся к среднему уровню и могут сопровождаться выбросами заряженных частиц, но не считаются экстремальными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...