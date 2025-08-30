30 августа 2025

Хуситы предрекли Израилю «мрачные дни» из-за убийства премьера

Хуситы пообещали отомстить Израилю за убийство своего премьера
Хуситы рассматривают действия Израиля как «акт прямой агрессии»
Хуситы рассматривают действия Израиля как «акт прямой агрессии»

Глава Высшего политического совета Йемена Махди аль-Машат, возглавляющий движение «Ансар Алла» (хуситов), пригрозил Израилю «мрачными днями» в ответ на авиаудары по Сане, которые привели к гибели премьер-министра Ахмеда Галеба ар-Рахави и членов правительства. Об этом заявил сам аль-Машат в эфире телеканала Al Masirah.

«Вас ждут мрачные дни. Мы продолжим отвечать вызовами на вызовы, и вы больше никогда не будете чувствовать себя в безопасности», — заявил аль-Машат в своем обращении. Он также обратился к международным компаниям, работающим на территории Израиля, с советом покинуть регион: «Мой последний совет всем компаниям, присутствующим на территории оккупирующего образования, — уйти, пока не поздно».

Официальное подтверждение гибели премьер-министра Ахмеда Галеба ар-Рахави и ряда членов правительства прозвучало 30 августа после того, как ранее источники, близкие к семье политика, сообщили о его смерти в результате авиаудара по Сане 28 августа. Представители движения «Ансар Алла» сообщили, что среди погибших также вице-премьер и заместитель министра внутренних дел. В руководстве хуситов подчеркнули, что рассматривают действия Израиля как «акт прямой агрессии», и пообещали ответить на удары.

Ситуация в Йемене обострилась после серии авиаударов по объектам, контролируемым хуситами. Власти движения возложили ответственность за эскалацию на израильскую сторону и предупредили о возможных дальнейших атаках по стратегическим объектам противника. Международные организации и дипломаты призвали стороны к сдержанности и диалогу для недопущения дальнейшего роста напряженности в регионе.

