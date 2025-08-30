Хуситы предрекли Израилю «мрачные дни» из-за убийства премьера

Глава Высшего политического совета Йемена Махди аль-Машат, возглавляющий движение «Ансар Алла» (хуситов), пригрозил Израилю «мрачными днями» в ответ на авиаудары по Сане, которые привели к гибели премьер-министра Ахмеда Галеба ар-Рахави и членов правительства. Об этом заявил сам аль-Машат в эфире телеканала Al Masirah.
«Вас ждут мрачные дни. Мы продолжим отвечать вызовами на вызовы, и вы больше никогда не будете чувствовать себя в безопасности», — заявил аль-Машат в своем обращении. Он также обратился к международным компаниям, работающим на территории Израиля, с советом покинуть регион: «Мой последний совет всем компаниям, присутствующим на территории оккупирующего образования, — уйти, пока не поздно».
Официальное подтверждение гибели премьер-министра Ахмеда Галеба ар-Рахави и ряда членов правительства прозвучало 30 августа после того, как ранее источники, близкие к семье политика, сообщили о его смерти в результате авиаудара по Сане 28 августа. Представители движения «Ансар Алла» сообщили, что среди погибших также вице-премьер и заместитель министра внутренних дел. В руководстве хуситов подчеркнули, что рассматривают действия Израиля как «акт прямой агрессии», и пообещали ответить на удары.
Ситуация в Йемене обострилась после серии авиаударов по объектам, контролируемым хуситами. Власти движения возложили ответственность за эскалацию на израильскую сторону и предупредили о возможных дальнейших атаках по стратегическим объектам противника. Международные организации и дипломаты призвали стороны к сдержанности и диалогу для недопущения дальнейшего роста напряженности в регионе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.