Источник: отчет Счетной палаты ЯНАО будет максимально жестким

Светлана Гусева возглавила Счетную палату ЯНАО в 2021 году Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Ежегодный отчет Счетной палаты ЯНАО, который огласят на заседании окружного заксобрания 20 мая, будет максимально жестким. Как сообщили URA.RU источники, знакомый с содержанием документа, аудиторы ведомства отработали задачу губернатора Дмитрия Артюхова вывести контроль за бюджетными процессами на новый уровень.

По словам собеседника, такая задача была поставлена главой региона еще весной прошлого года. «По сути, подчиненные Владимира Свидлова должны были искать и находить все „косяки“, даже мелочь в карманах подрядчиков и бумажных „блох“ в чиновничьих документах — это был своего рода сигнал Артюхова департаментам и муниципалитетам о том, что деньги надо уметь считать. Жесткий отчет говорит, что аудиторы отлично справились с его подачей», — рассказал источник агентства.

При этом собеседники в политических кругах ЯНАО говорят: губернатор не раз отмечал неумение чиновников эффективно тратить средства. «Госслужащим придется срочно учиться нести ответственность за каждую копейку. Иначе удержаться в новых реалиях им и их руководителям будет очень непросто», — объясняют инсайдеры.

Собеседники напомнили: половина всех проверок в регионе проводилась по предложению Артюхова. Выявить удалось массовые, но в то же время стандартные нарушения — завышения начальной цены контрактов, оплата некачественно выполненных работ, превышение предельной цены при заказе у единого поставщика и множество других формальных «грешков».

Что касается расходов по нацпроектам, то здесь чиновникам бояться особо нечего, говорят источники. «Предсказуемо провисли из-за пандемии отдельные сферы, например культура. При этом основные проверки на счету аудиторов из команды Свидлова. Возможно, их старания учтет новый руководитель Светлана Гусева — ей предстоит закрепить за „счеткой“ статус реально работающей структуры и, возможно, переформатировать команду», — поделились мнением инсайдеры.

Ранее сообщалось о назначении Светланы Гусевой главой региональной Счетной палаты. Ее предшественник, Владимир Свидлов, занимал данный пост с 2011 года.