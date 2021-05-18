18 мая 2021

В Тюмени эвакуировали детей из нескольких школ

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, дети, школьники, ученики
Детей срочно вывели на улицу как минимум в четырех школах города Фото:

В Тюмени вечером 19 мая прошла эвакуация детей и сотрудников из нескольких школ. Об этом с сообществе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» сообщил анонимный пользователь.

«Школу №72 эвакуировали, поступило сообщение о минировании», — написал очевидец. В комментариях к записи участники сообщества добавили, что эвакуация детей также прошла и в школах №63, №48 и гимназии №21 в центре Тюмени.

В УМВД по Тюменской области URA.RU не стали комментировать ситуацию. Агентство направило запрос в региональный оперативный штаб — ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что тысячи школьников после сообщений о минировании подверглись эвакуации в Ишиме 17 и 18 мая. Тогда угрозы не подтвердились.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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