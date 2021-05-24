Замгубернатора объяснил, когда снизится курганский госдолг

По словам Константина Ермакова, госдолг региона не увеличивается с 2018 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Замгубернатора Курганской области Константин Ермаков сообщил, что госдолг региона будет уменьшаться, когда инвестиционные проекты начнут переводить налоговые отчисления в федеральный бюджет. Об этом он рассказал на заседании облдумы, которое прошло 25 мая, передает корреспондент URA.RU.

«Он [долг] уменьшится в том случае, когда инвестиционные проекты начнут давать налоговые отчисления в федеральный бюджет», — сообщил Ермаков. В эту сумму, по словам замгубернатора, будут входить НДС и федеральная часть налоговой прибыли.

Ермаков отметил, что с 2018 года объем госдолга в регионе не увеличился. Он держится на уровне 16,6 млрд рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство области планировало открыть две новые кредитные линии на общую сумму в 2,1 млрд рублей. В начале марта глава региона Вадим Шумков объяснил, что местные власти возьмут новые кредиты только в случае острой нехватки денег. При этом, долг муниципалитетов в области за последний месяц вырос на 60 млн рублей.