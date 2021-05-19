В Курганской области выросли долги муниципалитетов

Муниципальный долг в Курганской области за месяц вырос на 60 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Общий объем муниципального долга в Курганской области по состоянию на 1 мая превысил 2,17 млрд рублей. За последний месяц он вырос на 60 млн рублей. Такие данные содержатся в отчете, опубликованном на сайте финансового управления региона.

«Долговые обязательства (муниципальный долг) муниципальных образований Курганской области по состоянию на 1 мая 2021 года составляют 2 173 500 тысяч рублей», — говорится в отчете. На 1 апреля муниципальный долг составлял 2,11 млрд, а на 1 февраля — 1,9 млрд рублей.

Причины роста муниципального долга в отчете не указаны. Вместе с тем, по данным портала госзакупок, в апреле «Совкомбанк» открыл для властей Шадринска Курганской области кредитную линию на 70 млн рублей. Для получения денег в пределах лимита после открытия кредитной линии мэрии Шадринска нужно только написать заявление. Сделать это можно до конца 2021 года.

В течение 2020 года муниципальный долг в Курганской области вырос с 1,4 до 1,9 млрд рублей. Объем госдолга региона составлял около 16,5 млрд рублей. На этом уровне он держится и сейчас. Областные власти в течение прошлого года открывали новые кредитные линии, но деньги направлялись на погашение старых долгов. Поэтому размер государственного долга, в отличие от муниципального, не менялся. В конце марта стало известно, что ни один банк не захотел открывать для Курганской области две кредитные линии на 2,1 млрд рублей на два года со ставкой не более 5,25% годовых.