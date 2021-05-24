Тюменская автошкола захватила парковку нового ЖК

На парковке жилищного комплекса «Заречный» ежедневно проходят занятия автошколы «Учебный комбинат» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменская автошкола «Учебный комбинат» превратила парковку нового ЖК «Заречный» на улице Велижанской, 66 в полигон для занятий своих курсантов. Об этом URA.RU рассказали тюменцы, проживающие рядом. По их словам, на замечания инструкторы автошколы никак не реагируют, утверждая, что ничего не нарушают.

«У нас большой жилищный комплекс, поэтому и парковка тоже большая. В последнее время стали замечать, что там каждый день проходят занятия этой автошколы, ездит много учеников. А ведь у нас неподалеку гуляют дети. Вдруг кто-нибудь из них наедет на ребятишек? Кто будет отвечать за это? И вообще, это не полигон для занятий, а парковка, строительство которой мы оплатили из своего кармана», — пояснил один из тюменцев на условиях анонимности.

Руководитель автошколы «Учебный комбинат» Александр Рухлов в беседе с URA.RU заявил, что инструкторы, обучающие курсантов в этом месте, работают без нарушений. «Там нет знака „Жилая зона“, который запрещал бы обучение в этом месте, поэтому имеем полное право. Это отличная, большая, бесплатная парковка, которая хорошо подходит для обучения курсантов. К тому же рядом проходит экзаменационный маршрут ГИБДД, что очень удобно», — пояснил он агентству.

В региональном управлении ГИБДД URA.RU пояснили, что тюменцам, которые недовольны существующим положением вещей, следует обратиться с заявлением в Госавтоинспекцию и управу ЦАО. «Им нужно написать заявление на установку знака „Жилая зона“. Там, где распространяется его действие, запрещено проводить обучение. В этой ситуации, конечно, надо разбираться», — рассказали там URA.RU.