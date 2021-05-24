Курганские власти сократили расходы на саморекламу в СМИ

Эфирное время на освещение деятельности властей по госконтрактам сократили на 10% Фото: Анна Майорова © URA.RU

Финансирование государственной программы Курганской области «Основные направления информационной политики» в 2021 году сократится на 3,64 млн рублей. Постановление областного правительства об этом опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, финансирование госпрограммы на 2021 год сократилось с 34,788 млн до 31,148 млн рублей. В частности, объем услуг телевещания в рамках выполнения госзадания и госконтрактов сократится на 200 минут (с 2000 до 1800 минут). На освещение деятельности органов государственной власти Курганской области и размещение социально значимой информации планируется направить из бюджета 6,73 млн вместо 8,97 млн рублей.

Этим же постановлением правительства объем финансирования госпрограммы на 2020 год увеличен с 35,3 до 39,4 млн рублей. «В 2021 году общее урезание коснулось всех госпрограмм, это экономия средств. В зависимости от ситуации с бюджетом могут быть корректировки. В 2020 году резко возросла потребность в информации в связи с пандемией. Встречи, личные приемы были запрещены. Люди искали информацию в СМИ и в Сети, поэтому потребовалось увеличение расходов», — пояснили URA.RU в департаменте информационной и внутренней политики региона.

Финансирование госпрограммы сокращается уже не в первый раз. В марте 2016 года, когда ее принимали, на реализацию программы планировалось направить более 280 млн рублей, в том числе в 2021 году — 47,9 млн рублей.