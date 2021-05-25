У тюменцев забирают машины из-за коммунальных долгов

Борьба с неплательщиками усилилась в преддверии летней ремонтной кампании Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюменской области в преддверии летней ремонтной кампании энергетики ужесточили борьбу с должниками. Представители АО «ЭК «Восток» совместно с приставами арестовывают у злостных неплательщиков автомобили.

«Если в течение 10 дней после ареста автомобиля потребители не погасят задолженность, изъятые транспортные средства будут переданы на продажу в счет погашения долга», — прокомментировали в пресс-центре АО «ЭК «Восток».

Там добавили, что только с начала этого года тюменцы едва не лишились десятка машин. Большинство после ареста погасило задолженность. Однако два автомобиля — Chevrolet Niva и Lada Priora — сейчас все же готовятся к продаже. Их владельцы не хотят оплачивать коммуналку.