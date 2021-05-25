Жителей ЯНАО лишили важного маршрута в Сибирь

Теплоходные рейсы отменили еще в 2020 году из-за угрозы распространения коронавируса Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Теплоходные рейсы Салехард-Тобольск-Омск, отменные в 2020 году, возобновлять не будут. Жители остались без удобного для них вида транспорта для доставки грузов, рассказывают местные в социальных сетях.

«Мне мясо этим теплоходом и картошку с помидорами слали», — пишет Кондрат Михельсон в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте». Люди рассказывают, что даже при авиарейсах этот речной транспорт всегда был заполнен. «Наверное, авиакомпания очень хочет за багаж с нас деньги пособирать. Молодцы! Зато самолет не всегда полный летает», — негодует Светлана Касьянова.

«Жители поселков Питляр, Горки, Лопхари, Казым-Мыс на этом теплоходе перевозили все необходимое. Сейчас ходит „Метеор“, но там перевозка багажа стоит, как крыло самолета. Да и в теплоход входили крупногабаритные вещи», — рассказывает еще один из подписчиков группы «Подслушано в Салехарде».

«Навигация на дальних маршрутах пересмотрена в пользу авиатранспорта. Добраться из Салехарда в Омск и обратно жители и гости региона могут на самолете», — пояснили в правительстве ЯНАО. Там добавили, что речной маршрут занимает семь суток, а самолет летит чуть более двух часов. Кроме того, рейсы субсидируются, из-за чего билеты на них стоят семь тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО хотели отменить льготный проезд на паромах из Салехарда до Приобья. Однако вернуть льготные тарифы на билеты ямальцам помог один из главных юристов округа.