26 мая 2021
25 мая 2021

В Курганской области выросли цены на три продукта

© Служба новостей «URA.RU»
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В курганских магазинах подорожали овощи Фото:
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За неделю в Курганской области подорожали капуста, морковь и лук. Рост цены за килограмм овощей составил до 10%. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата.

«Лук репчатый подорожал на 10,5% (30,7 рублей за кг). Капуста подскочила в цене на 9% (33 рубля за кг). Морковь повысилась в стоимости на 4% (58 рублей за кг)», — указано в еженедельном мониторинге цен.

На ряд продуктов цена снизилась. Так, огурцы подешевели на 9% (138 рублей за кг), помидоры на 5% (161 рубль за кг). На 2,5% снизилась цена на десяток яиц (79,8 рублей).

URA.RU ранее писало, что в Кургане самыми подорожавшими за год продуктами стали картофель, сахар и яйца. Картофель за год подорожал на 60% (до 34,7 рублей за кг). Сахар повысился в цене на 46% (52,6 рублей за кг). Десяток куриных яиц подорожал на 34% (88,4 рублей за кг). В магазинах Кургана цена на яйца подскочила перед Пасхой. Десяток яиц в курганских магазинах стоил около 100 рублей. До этого цена была на 30 рублей меньше.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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