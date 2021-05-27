Поляки оценили слова Дуды о «ненормальной» России. «Скажи это Путину»

Читатели польского издания Interia высмеяли слова президента страны Анджея Дуды о «ненормальной» России. Они предложили ему высказать эти слова лично президенту России Владимиру Путину.
«Пусть Путин знает, какой сильной державой стала соседняя Польша. Что, смелости не хватает? Тоже мне герой», — цитирует РИА «Новости» пользователя Kornell.
Некоторые читатели заметили, что подобные выпады не соответствуют должности президента. «Выступать в роли дешевого пропагандиста для президента недостойно. К сожалению, в данном случае он выглядит именно так», — приводит издания слова пользователя Otó? to.
Пользователь с ником Radca отметила, что агрессивное заявление в сторону России президент Польши сделал перед встречей Путина с президентом США Джо Байденом. «После нее ветер наверняка подует в другую сторону», — написала она.
А пользователь Poszukiwacz назвал президента Дуду вредителем и написал, что оскорблять сильного соседа — невероятная глупость. «Стыдно слушать такие высказывания, ведь кто здесь агрессор, как не западные страны во главе с Польшей», — заявил Damian. Он подчеркнул, что Варшава якобы поддерживает беспорядки в Беларуси и подытожил: «Но, как говорит пословица, с кем поведешься, от того наберешься».
Дуда во время своего выступления в Польше назвал Россию «ненормальной страной». Пресс-секретарь МИДа России Мария Захарова предложила польскому лидеру вспомнить политику Польши во время войны в Ираке в начале XXI века, где польские солдаты убивали не только иракцев, но, в результате инцидентов, и своих товарищей по оружию. Захарова назвала это «примером нормальности по-польски» телеканал 360.
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