28 мая 2021
27 мая 2021

В гаражном кооперативе в ЯНАО образовалась свалка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Министерство экологии провело рейд по территориям баз отдыха и туристических зон. Челябинск, мусор, свалка
Свалка ужаснула местных жителей Фото:

В гаражном кооперативе «Ханто 1» в Ноябрьске образовалась свалка. Недовольные этим фактом местные жители обсуждают проблему в социальных сетях.

«„Ханто 1“, что за ужас», — пишет местный житель на правах анонимности в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Злой Ноябрянин». Некоторых такая картина совсем не удивила. «Обычное явление», — прокомментировала запись Антонина Колбаева.

Другие пользователи подтвердили, что проблема не новая, но раньше ее легко решали. «На летние работы устраивался, и все 3 месяца наш отряд из шести мальчиков и двух девочек проводили уборку в ГК „Ханто 1“», — рассказывает Иван Пырх.

Получить оперативный комментарий в администрации Ноябрьска не удалось. Туда был направлен запрос. Однако под записью в группе мэрия пояснила, что на территории гаражного кооператива, мусор обязаны убирать сами владельцы.

Ранее URA.RU сообщало о свалке в Салехарде. Там с мусором рядом с ГК «Лагуна» не могут разобраться уже несколько лет. Мэрия винит недобросовестного подрядчика, который не выполнил работы по очистке территории.

Свалка в ГК «Ханто 1»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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