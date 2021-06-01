Шансы Сергея Лисовского представлять ЕР на выборах в Госдуму выросли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Проект списка курганских кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму по федеральному избирательному округу утвердили на оргкомитете партии. Документ 2 июня разместили на сайте партии. В Курганской области список возглавляет экс-сенатор Сергей Лисовский.

«Итоговый список… для последующего выдвижения от партии „Единая Россия“ кандидатами в депутаты Государственной Думы восьмого созыва по федеральному избирательному округу», — указано в названии документа. В списке Курганской области указаны все кандидаты-списочники, которые участвовали в предварительном голосовании.

Кандидатов в списке расположили в порядке убывания голосов, которые они получили на праймериз. Первым в списке стоит экс-сенатор от региона Сергей Лисовский. На предварительном голосовании он набрал 46 515 голосов. Второе место заняла учитель физкультуры из Петуховской средней общеобразовательной школы Лариса Сычевская, которую поддержал 7 091 человек. Вопрос окончательного утверждения кандидата партии от курганских списочников рассмотрят на съезде ЕР, который состоится 19 июня в Москве.

По данным источника, предполагается, что Лисовский войдет в тройку лидеров-единороссов по объединенному списку ЕР от Курганской, Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что среди одномандатников в регионе на праймериз победил действующий депутат Госдумы Александр Ильтяков.

Кандидаты-списочники, которые участвовали в праймериз ЕР Скрин: сайт «Единой России»