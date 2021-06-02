Тюменку обязали вернуть властям выплаты на ребенка

Женщина обманом получила из бюджета 132 тысячи рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жительница Тюмени вернет департаменту социального развития области незаконно полученные детские выплаты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Женщину уличили в мошенничестве.

«29-летняя жительница Тюмени подала в управление соцзащиты населения заявления на получение пособий и других выплат на дочь. Рождение ребенка она подтвердила поддельным свидетельством. Суд постановил взыскать в пользу регионального департамента социального развития всю сумму похищенных средств», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Как подчеркнули в ведомстве, мошеннице удалось обманом получить из бюджета 132 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало, что другая жительница города по подобной схеме получила 360 тысяч рублей, ее также будут судить.