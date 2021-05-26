Жительница Тюмени получила маткапитал на несуществующего ребенка

Свидетельство о рождении ребенка тюменки оказалось фальшивым Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жительница Тюмени обманом получила материнский капитал на ребенка, которого у нее нет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области. Женщину будут судить за мошенничество.

«В мае прошлого года тюменка приобрела поддельное свидетельство о рождении сына. Затем через МФЦ она обратилась за пособиями и региональным материнским капиталом. Обманом она получила более 360 тысяч рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

Женщине предъявили обвинения, она будет осуждена за мошенничество при получении выплат. Вменяемая ей статья предусматривает наказание, не связанное с лишением свободы.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени вдова ветерана войны не могла получить полагающиеся ей льготы. Из-за ошибки в документах 89-летней женщине отказали в выдаче удостоверения.