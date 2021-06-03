После разговора с Путиным семья из ЯНАО поменяла планы на отпуск

После беседы с президентом надымчанам организовали отдых в Сочи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Семья Геннадия и Оксаны Гавриленко из Надыма (ЯНАО) изменила свои планы на отпуск и воспользуется приглашением президента России Владимира Путина в Сочи. Как сообщили URA.RU источники в политических кругах региона, многодетные участники онлайн-встречи с главой государства отказались от идеи ехать на юг на машине, а отпуск проведут не только в Геленджике, как собирались изначально.

«Пришлось немного менять планы. Гавриленко хотели забрать старшего сына из Уфы, где он будет участвовать в российском этапе „Worldskills“, а потом также своим ходом ехать в Геленджик. Но по большому счету это не проблема. Есть прямой рейс из Надыма до Сочи, к тому же билеты на детей стоят 2500 рублей. Это около 20 тысяч в один конец, на бензин бы больше потратили», — рассказали инсайдеры.

При этом, как сообщают собеседники агентства, планами семьи из Надыма сейчас интересуются всевозможные инстанции — от администрации президента до мэрии Сочи. «Все хотят, чтобы никаких затруднений у тех, кого пригласил лично президент, не возникло. Организуют трансферт из аэропорта, вместительный автомобиль, экскурсии, досуг и оздоровление детей», — рассказывают источники агентства.

В Сочи Гавриленко будут всей семьей жить в «Сириусе». Затем они, как и планировалось, отправятся в Геленджик — у них путевка в санаторий «Ломоносов», предоставленная по месту работы главы семьи.

Ранее сообщалось, что семья Гавриленко из ЯНАО вошла в число участников встречи президента России с награжденными орденом «Родительская слава». Узнав, что надымчане планируют добираться до места отдыха на автомобиле, Путин попросил их лететь самолетом, пообещав на месте организовать хороший отдых и машину.