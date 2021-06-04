04 июня 2021
03 июня 2021

В Ноябрьске до конца лета закрывают дорогу в аэропорт

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объезд по вопросу ремонта улицы Мостостроителей. Курган, дорожное покрытие, асфальт, ремонт дороги, проспект мостостроителей
Асфальт начнут укладывать в полночь 8 июня Фото:

В связи с дорожными работами в Ноябрьске (ЯНАО) закрыта автомобильная дорога в аэропорт. Как сообщила пресс-служба городской администрации в своем официальном telegram-канале, движение будет перекрыто до конца августа.

«Для обеспечения безопасности дорожного движения будет прекращено движение транспортных средств с 00:00 8 июня до 24:00 30 августа текущего года на участке от улице Муравленко до памятника первопроходцам Ноябрьского нефтегазового комплекса», — говорится в опубликованном мэрией сообщении. Подрядчик — ООО СК «Севердорстрой» — установит временные запрещающие знаки в местах прекращения движения автомобилей. Сообщение города с аэропортом будет осуществляться по Юго-Восточной объездной дороге.

С наступлением лета в ЯНАО начался масштабный ремонт дорожного покрытия. В связи с этим власти предупредили о необходимости следить за временными знаками, которые устанавливают дорожники.

Основные работы развернутся на трассу Салехард—Сургут. Также до 1 августа закрыт проезд по трассе, соединяющей окружную столицу с Надымом.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...