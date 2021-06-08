Власти РФ обяжут банки докладывать о работе с некоторыми странами

Минфин подготовил законопроект, по которому банки РФ обязаны отчитываться по запросам из «недружественных государств» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Минфин России хочет обязать российские банки предоставлять отчетность в финансовую разведку и ЦБ по запросам госорганов из США и иных иностранных «недружественных» для России государств. Законопроект уже был одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на инсайдеров.

«Банки будут передавать в ЦБ и Росфинмониторинг данные о запросах „недружественных стран“ по раскрытию конфиденциальных данных», — пишет РБК со ссылкой на источники. Отмечается, что поправки будут внесены в закон о контрсанкциях, который был принят в 2018 году (127-ФЗ). Его создание подразумевало воздействие на США и другие иностранные государства в ответ на введенные ими санкции против России.

Право на запрос данных появилось у госорганов США с 1 января 2021 года по принятому Anti-Money Laundering Act of 2020 (the AML Act). И теперь, по требованию иностранных государств должны предоставляться сведения о гражданах России или российских компаниях, составляющие коммерческую, налоговую, банковскую тайну или персональные данные. «По мнению Банка России, крайне высоки риски использования властями США указанного права для получения ранее недоступной для них информации о любой финансовой операции, сделках и участниках сделок, осуществляемых через российские банки», — цитирует издание экспертное заключение к законопроекту. Под «недоступной» ранее для США информацией подразумевается то, что счет является предметом уголовного расследования в США, счет может являться объектом «антиотмывочного» разбирательства в США или же в отношении счета проводится процедура конфискации средств в доход США.