Блогер КраСава сделает подарок жителям Тобольска

Блогер КраСава захотел сделать именной стадион в своем родном дворе в Тобольске Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Блогер и бывший футболист Евгений Савин (КраСава) навестил родной Тобольск (Тюменская область) и решил сделать подарок местным жителям. Об этом мужчина рассказал на своей странице в Instagram.

«Я пригнал в Тобольск, во двор, в котором рубился все детство в футбол. Появилась идея сделать здесь „Красава-stadium“ (стадион — прим.ред.). Для дворовой зарубы три на три. Проводить ежегодные турниры для дворовых команд», — рассказал Савин в Instagram.

В планах футболиста установить трибуну и облагородить территорию. Мужчина также рассказал подписчикам, что повергло его в шок во время визита на малую родину. «Я вышел в свой двор и там рубились в футбол команда пацанов против девчонок! Шок. Девочки в Тобольске играют в футбол во дворе», — написал он.

Евгений Савин провел в Тобольске свое детство. Занимался в местной спортшколе, откуда его забрали на учебу в интернат, готовящий профессиональных футболистов. В последующем мужчина выступал за такие футбольные клубы, как «Анжи», «Крылья советов», «Тюмень» и прочие. После завершения спортивной карьеры стал блогером, на его youtube-канал «КраСава» подписан 1,1 млн человек.

Евгений Савин (блогер КраСава) приехал навестить родной Тобольск Фото: аккаунт Евгения Савина в Instagram