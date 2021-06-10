Житель Тюменской области убил свою пожилую мать

Вскоре уголовное дело будет передано в суд (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Нетрезвый житель Викуловского района (Тюменская область) до смерти забил ногами свою 71-летнюю мать. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

«Перед судом предстанет житель села Боково Викуловского района. Ночью 5 апреля 47-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, поссорился со своей 71-летней матерью. Он нанес ей множество ударов ногами по телу, отчего женщина скончалась», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного комитета региона.

После произошедшего мужчину поместили под стражу. В настоящее время собрано достаточно доказательств его вины. Обвиняемому вменяется статья за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ищут свидетелей убийства 17-летней девушки. По версии следствия, с ней мог расправиться ее молодой человек.