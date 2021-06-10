Тюменские охотники изменили традициям и ушли в онлайн

В 2020 году региональный госохотдепартамент обработал более 150 тыс. онлайн-обращений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Доля госуслуг в области охоты в Тюменской области, получаемых в электронном виде, за последние пять лет увеличилась с 0,5% до 95,5%. Об этом во время своего выступления на выставке «Калибр 20.21. Охота. Рыбалка. Активный отдых» в Екатеринбурге заявил директор регионального госохотдепартамента Василий Щепелин. Он добавил, что в 2020 году ведомством было обработано 150 тысяч обращений, поступивших в электронном виде.

«За 5 лет доля государственных услуг в области охоты в Тюменской области, получаемых гражданами в электронном виде, увеличилась с 0,5% до 95,5% от общего количества предоставляемых ведомством услуг. В 2020 году она превысила 150 тысяч», — отметил Щепелин в своем выступлении.

В Тюменской области создан программный комплекс учета и управления охотхозяйственным реестром. В частности, в регионе внедрены следующие цифровые системы:

механизм автоматического распределения информационной системой разрешений на массовые виды (птицы, пушные животные) с элементами искусственного интеллекта;

личный кабинет охотника на региональном портале услуг;

сервис «Возврата сведений о добыче охотничьих ресурсов»;

переход на взаимодействие с МФЦ через модуль событий с использованием QR-кодов.

Тюменская область стала первым регионом России, где был проведен электронный аукцион на право заключения охотхозяйственного соглашения. Национальный проект «Цифровая экономика России» рассчитан до 2024 года.