11 июня 2021

МИД Украины заявил о проблеме со встречей Путина и Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, флаг украины, зеленский владимир
Министр иностранных дел Украины рассказал о подготовке к встрече Путина и Зеленского Фото:

В настоящее министерства иностранных дел России и Украины только пытаются согласовать между собой повестку встречи российского президента Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. О более конкретных вопросах пока речи не идет, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Сейчас место встречи президентов Путина и Зеленского не обсуждается, есть определенные контакты и попытки согласовать повестку встречи, но к географии еще не дошли», — цитирует его РИА «Новости». По его словам организовать это мероприятие будет сложно, но если главы государств сумеют прекратить войну в Донбассе, то официальный Киев «не пожалеет никаких сил, чтобы такая встреча состоялась».

«Разумеется, нам всегда есть, о чем говорить, имея в виду, что мы соседи», — ранее заявил Путин журналистам, комментируя возможность встречи с Зеленским. Однако конкретных тем для обсуждения Киев Москве не предложил, ограничившись обтекаемой формулировкой «о международной безопасности». Также Путин заявлял о том, что Россия готова обсуждать с Украиной развитие двусторонних отношений, но разговаривать о проблемах Донбасса Зеленскому следует с руководством ДНР и ЛНР.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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