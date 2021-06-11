МИД Украины заявил о проблеме со встречей Путина и Зеленского

В настоящее министерства иностранных дел России и Украины только пытаются согласовать между собой повестку встречи российского президента Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. О более конкретных вопросах пока речи не идет, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Сейчас место встречи президентов Путина и Зеленского не обсуждается, есть определенные контакты и попытки согласовать повестку встречи, но к географии еще не дошли», — цитирует его РИА «Новости». По его словам организовать это мероприятие будет сложно, но если главы государств сумеют прекратить войну в Донбассе, то официальный Киев «не пожалеет никаких сил, чтобы такая встреча состоялась».
«Разумеется, нам всегда есть, о чем говорить, имея в виду, что мы соседи», — ранее заявил Путин журналистам, комментируя возможность встречи с Зеленским. Однако конкретных тем для обсуждения Киев Москве не предложил, ограничившись обтекаемой формулировкой «о международной безопасности». Также Путин заявлял о том, что Россия готова обсуждать с Украиной развитие двусторонних отношений, но разговаривать о проблемах Донбасса Зеленскому следует с руководством ДНР и ЛНР.
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