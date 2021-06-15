15 июня 2021

Глава «Газпром нефти» заявил о вероятном крахе мировой экономики

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Прекращение инвестиций в нефтяную отрасль может вызвать крах мировой экономики Фото:

Резкое прекращение вложений в нефтяную отрасль, как того требуют экоактивисты, может вызвать крах мировой экономики. Об этом журналистам заявил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

«Нельзя нам резко прекратить инвестиции в добычу нефти. Если это произойдет завтра, то просто произойдет крах мировой экономики», — цитируют его «Ведомости». Дюков отметил, что рост потребления нефти в мире будет продолжаться еще до 2030 года.

По его словам, нефтедобыча, в отличие от нефтепереработки, требует регулярных инвестиций, потому что старые месторождения истощаются и необходимо разрабатывать новые. Поэтому «Газпром нефть» пока не собирается пересматривать свою инвестпрограмму. Ранее стало известно, что цена нефти Brent поднялась выше 74 $ впервые за два года, сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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