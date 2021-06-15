15 июня 2021
13 июня 2021

Вандалы разрушили древнее захоронение в Курганской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стройка окружной больницы. Нижневартовск, лопата, песок
В Курганской области раскопали захоронение раннего периода железного века Фото:

Древнее захоронение в Кетовском районе Курганской области, датируемое началом первого тысячелетия до нашей эры, разрушено вандалами. Видеозапись, на которой запечатлены масштабы разрушения могильного кургана, распространяется в мессенджерах и соцсетях.

«Какие-то вандалы раскопали древний курган в Курганской области. Здесь даже видно — на срезе встречаются кости животных, которые были принесены в жертву нашими доисторическими предками», — комментирует автор видео. По его данным, полиция уже установила, что курган разрушил местный фермер, который вывез землю, чтобы подсыпать свои поля.

В пресс-службе областного УМВД сообщили URA.RU, что заявление о разрушении кургана поступало в полицию. Все материалы переданы в следственный комитет. «В настоящее время по факту повреждения выявленного объекта культурного наследия „Курганный могильник Орловский-1“, расположенного в Кетовском районе, следственными органами СУ СКР по Курганской области проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказали URA.RU в следственном управлении СК России по региону.

По данным сайта «Заповедное Зауралье», курганный могильник возле села Шмаково Кетовского района состоит из трех курганов, которые датируются эпохой раннего железного века. Частично разрушенный курган имел диаметр 24 метра, а в высоту достигал двух метров.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...