В Курганской области раскопали захоронение раннего периода железного века Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Древнее захоронение в Кетовском районе Курганской области, датируемое началом первого тысячелетия до нашей эры, разрушено вандалами. Видеозапись, на которой запечатлены масштабы разрушения могильного кургана, распространяется в мессенджерах и соцсетях.

«Какие-то вандалы раскопали древний курган в Курганской области. Здесь даже видно — на срезе встречаются кости животных, которые были принесены в жертву нашими доисторическими предками», — комментирует автор видео. По его данным, полиция уже установила, что курган разрушил местный фермер, который вывез землю, чтобы подсыпать свои поля.

В пресс-службе областного УМВД сообщили URA.RU, что заявление о разрушении кургана поступало в полицию. Все материалы переданы в следственный комитет. «В настоящее время по факту повреждения выявленного объекта культурного наследия „Курганный могильник Орловский-1“, расположенного в Кетовском районе, следственными органами СУ СКР по Курганской области проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказали URA.RU в следственном управлении СК России по региону.

По данным сайта «Заповедное Зауралье», курганный могильник возле села Шмаково Кетовского района состоит из трех курганов, которые датируются эпохой раннего железного века. Частично разрушенный курган имел диаметр 24 метра, а в высоту достигал двух метров.