16 июня 2021

Врио главы Кургана получила замечание прокуратуры из-за дорог

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция главы Кетовского района Владимира Архипова. Село Кетово. Курганская область, ситникова елена
Прокуратура потребовала от Елены Ситниковой устранить выявленные на дорогах недостатки Фото:

Часть дорог в Кургане не соответствуют требованиям Государственного стандарта. К такому выводу пришла городская прокуратура по итогам проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Врио главы Кургана Елене Ситниковой внесено представление с требованием устранить выявленные недостатки, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

«По факту ненадлежащего состояния дорожного полотна автомобильных дорог, в адрес врио главы администрации города Кургана внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения», — говорится в сообщении. Акты с недостатками в содержании дорог составлены госинспектором городского отдела ГИБДД. В частности, нарушения выявлены на проезжих частях:

  • на улице 1-я Камышная (в районе дома №58);
  • на улице Бородина (на участке от улицы Челябинской до улицы Гайдара);
  • на улице Видная (в районе дома №4);
  • на улице Садовая в микрорайоне Утяк (в районе дома №28);
  • на перекрестке улиц Хвойная и Ракитовая в микрорайоне Черемухово;
  • на проезде от улицы Ленина до дома №37А по улице Ленина.

Установлено, что на указанных участках имеются повреждения (выбоины, просадки), параметры которых превышают предельно допустимые размеры, установленные в ГОСТ Р 50597-2017. Они признаны не пригодными для движения автомобилей без проведения ремонтно-восстановительных работ, так как повреждения затрудняют движение с разрешенной скоростью, отмечают в прокуратуре.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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