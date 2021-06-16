Врио главы Кургана получила замечание прокуратуры из-за дорог

Прокуратура потребовала от Елены Ситниковой устранить выявленные на дорогах недостатки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Часть дорог в Кургане не соответствуют требованиям Государственного стандарта. К такому выводу пришла городская прокуратура по итогам проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Врио главы Кургана Елене Ситниковой внесено представление с требованием устранить выявленные недостатки, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

«По факту ненадлежащего состояния дорожного полотна автомобильных дорог, в адрес врио главы администрации города Кургана внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения», — говорится в сообщении. Акты с недостатками в содержании дорог составлены госинспектором городского отдела ГИБДД. В частности, нарушения выявлены на проезжих частях:

на улице 1-я Камышная (в районе дома №58);

на улице Бородина (на участке от улицы Челябинской до улицы Гайдара);

на улице Видная (в районе дома №4);

на улице Садовая в микрорайоне Утяк (в районе дома №28);

на перекрестке улиц Хвойная и Ракитовая в микрорайоне Черемухово;

на проезде от улицы Ленина до дома №37А по улице Ленина.

Установлено, что на указанных участках имеются повреждения (выбоины, просадки), параметры которых превышают предельно допустимые размеры, установленные в ГОСТ Р 50597-2017. Они признаны не пригодными для движения автомобилей без проведения ремонтно-восстановительных работ, так как повреждения затрудняют движение с разрешенной скоростью, отмечают в прокуратуре.